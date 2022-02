Grandissima medaglia d'oro per Quentin Fillon Maillet che, dopo l'argento nella staffetta mista, si prende l'oro nella 20km. Alle sue spalle Anton Smolski, outsider che trascina la Bielorussia sul podio. Non riesce il bis a Johannes Boe, terzo e staccato di oltre 30 secondi dal francese, mentre l'Italia si deve accontentare del quattordicesimo posto di Dominik Windisch.

Wierer: "Non sono al top della forma. Ultimo poligono? Troppa prudenza"

Ad

Pechino 2022 Fillon Maillet li porta tutti a scuola all'ultimo poligono, è oro 18 MINUTI FA

10.47 - Cambia la top10

La Germania ne piazza due in top10 (sesto e settimo): Rees e Doll. La Francia inserisce Claude al nono posto, oltre a Fillon Maillet medaglia d'oro. Scott Gow quinto, Loginov decimo, Ponsiluoma dodicesimo e primo degli svedesi. La Norvegia piazza Johannes Boe a medaglia, poi Tarjei ottavo, Christiansen tredicesimo e Sturla Laegreid quindicesimo alle spalle di Dominik Windisch.

10.40 - Dominik al traguardo!

Migliore degli italiani Windisch! Adesso è 11esimo, ma potrebbe perdere qualche posizione.

10.37 - Podio (quasi) definito

Fillon Maillet medaglia d'oro, Smolski argento e Johannes Boe con il bronzo. Il francese e il norvegese bissano la medaglia della staffetta mista.

10.33 - Eccolo Smolski!

Che giornata quella del bielorusso! Uno dei pochissimi con lo zero in tutti e 4 i poligoni! Secondo posto provvisorio alle spalle di Fillon Maillet, terzo posto invece per Johannes Boe.

10.30 Windisch punta alla top10

Errore in piedi nell'ultimo poligono per Dominik, ma l'italiano si gioca la top10. Bravissimo.

10.29 Chi può insediare il podio?

Risposta facile: Doll e Smolski.

10.25 - Podio virtuale

Fillon Maillet, Johannes Boe, Tsvetkov.

10.25 - Loginov doppio errore, Smolski con lo zero

Il russo si chiama fuori con un doppio errore incredibile, mentre il bielorusso è primo dopo quattro poligoni. Vediamo come arriverà al traguardo.

10.23 - Fillon Maillet primo al traguardo!

Prepotente il francese! Addirittura, 31 secondi di vantaggio su Johannes Boe al traguardo. Aspettiamo Loginov.

10.22 - Niente medaglia per Tarjei

Il più grande dei Boe arriva a 58 secondi dal fratello. Niente medaglia per lui.

10.21 - Lo zero di Doll

Anche il tedesco va tenuto in considerazione per le medaglie.

10.19 - Sprint di Johannes Boe!

Il norvegese chiude con 49:18! Tsvetkov è dietro di lui al traguardo. Tra poco arrivano Tarjei Boe e Fillon Maillet.

10.17 - Mettiamo ordine

Adesso aspettiamo Tsvetkov e i fratelli Boe al traguardo. Da lì in poi capiremo tutto meglio.

10.16 - Tra gli outsider

Occhio a Loginov, Smolski e al nostro Dominik Windisch!

10.15 - NOOOOOOO! Sbaglia anche Tarjei

Per la seconda olimpiade di fila sbaglia alla fine Tarjei. Adesso è durissima per il fratello più grande.

10.14 - Fillon Maillet devastante! Nuovo primo tempo dopo quattro poligoni

Il francese si invola verso la medaglia d’oro. Grandissima prestazione sugli sci del padrone di coppa del mondo.

10.11 - Nooooo! Clamoroso!

Al quarto poligono succede di tutto! Sbaglia Johannes Boe e subito dopo sbaglia anche Tsvetkov! Vediamo che arriverà prima al traguardo.

10.09 - Pettorale 1 contro pettorale 2

Guerra aperta tra Johannes Boe e Tsvetkov! Li aspettiamo al quarto e decisivo poligono. In casa Italia, errore per Hofer e zero per Dominik!

10.06 - Errori pesantissimi!

Secondo poligono fatale per Fillon Maillet e Loginov. Due tra i grandi favoriti sbagliano in piedi e si trovano dietro al tempo di Tsvetkov e Johannes Boe.

10.04 - Jacquelin fuori, Smolski bene dopo 2 poligoni

Jacquelin si chiama fuori con tre errori; Tarjei Boe invece continua a sparare in maniera perfetta ed è dietro di 40” dopo tre poligoni. Smolski con il secondo miglior tempo dopo due poligoni.

10.01 - Johannes perfetto!

Zero a terra nel terzo poligono per il campione in carica, ma è bravo anche Tsvetkov che rimane a +30" sul fenomeno norvegese. In casa Italia, zero anche per Dominik Windisch.

10.00 - Recap

Dopo il primo poligono, il miglior tempo è quello di Loginov. Dopo due poligoni invece, davanti a tutti c'è Tsvetkov.

09.58 - Lo zero di Hofer!

Lento sugli sci Lukas, però trova lo zero a terra e si mette al 14° posto dopo il primo poligono.

09.56 - Loginov magistrale!

Serie a terra clamorosa del russo: nuovo miglior tempo dopo il primo poligono.

09.55 - Errore di Fillon Maillet in piedi!

Dopo due poligoni, il francese è appena dietro ai fratelli Boe. Davanti sempre Tsvetkov.

09.53 - Che poligono di Tarjei Boe!

Anche il fratello spara bene in piedi e si posizione al secondo posto dopo due poligoni. A -30 dal russo Tsvetkov.

09.51 - Johannes Boe pulito!

Grandissima facilità per Tsvetkov che trova un altro zero, ma è devastante Johannes Boe! Il norvegese pesca lo zero e torna a 30 secondi dal russo.

09.48 - Bene Eder e Gow

Primo poligono: sparano bene Eder e Gow, errore invece per Desthieux e Ponsiluoma (2).

09.46 - Che bravo Quentin Fillon Maillet!

Zero importante del francese che si mette davanti a tutti dopo il primo poligono. Quattro secondi di vantaggio sul russo e oltre 50 su Johannes Boe.

09.43 - Tsvetkov davanti a tutti dopo il primo poligono

Con lo zero, il russo, rimane davanti anche a Tarjei Boe (dietro di 18 secondi). Aspettiamo Fillon Maillet.

09.42 - Errore per Johannes Boe

Errore per Johannes Boe che tiene aperta la gara. È 49 secondi dietro a Tsvetkov dopo il primo poligono.

09.37 - Johannes davanti

Al primo riferimento cronometrico Johannes Boe è davanti a tutti (2:23). Ottimo passo sugli sci per il campione olimpico in carica.

09.35 - Pettorale numero 9 al via!

Gli atleti partono scaglionati, ogni 30 secondi.

09.33 - Eccolo Tarjei Boe

Con il fratello uno dei più forti nella specialità! Pettorale numero 5.

09.30 - Si parte!

Iniziata la 20km! Johannes Boe, uno dei favoriti, parte con il pettorale numero 2.

Casa Italia

Tra le fila italiane vi sarà l’esordiente Didier Bionaz che proprio in questo format spesso e volentieri è riuscito a esprimere il suo meglio. Oltre al giovane azzurro, risponderanno presente anche Lukas Hofer, Thomas Bormolini, reduci dalla staffetta mista, e Dominik Windisch, all’esordio in questi Giochi e preferito a Tommaso Giacomel.

Norvegesi ultra favoriti

Favorito della vigilia il norvegese Sturla Holm Lægreid, che merita questo ruolo per il semplice fatto di aver vinto tre delle ultime cinque venti km andate in scena, compresa quella dei Mondiali 2021. Il norvegese potrebbe doversi guardare le spalle principalmente da due connazionali, ovvero i fratelli Bø. In questa stagione Tarjei non ha mai mancato il podio, piazzandosi due volte secondo, mentre Johannes, oltre a essere il campione olimpico in carica, in passato ha saputo interpretare questo format meglio di chiunque altro, infilando quattro successi tra il novembre 2017 e il gennaio 2020.

Buongiorno dal Biathlon!

Buongiorno e bentrovati alla diretta della 20 km individuale di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). L’impianto di Zhangjiakou ospiterà questo format di gara, terza competizione del programma olimpico di questa specialità.

Il recap di lunedì 7 febbraio

Il riassunto della giornata del 7 febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il Day-3 ha portato in dote la prima medaglia d'oro della rassegna, conquistata dalla maestosa Arianna Fontana che si è confermata campionessa olimpica nei 500 metri. Prime gioie anche nello sci alpino con Federica Brignone, argento nel gigante mentre Constantini e Mosaner sono in finale per l'oro!

Il calendario Olimpico

Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di martedì 8 febbraio. Tanta attesa per vedere se la coppia azzurra del curling doppio misto avrà la possibilità di centrare una medaglia: prima, nella notte italiana, tocca di nuovo allo sci, con il SuperG maschile, con Paris e Innerhofer possibili protagonisti.

Oro alla Norvegia nella staffetta mista, Italia nona: gli highlights

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Pechino 2022 Fillon Maillet si tinge d'oro nella 20km, Windisch (14°) primo degli italiani 30 MINUTI FA