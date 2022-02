Martedì mattina prende il via la 20 km maschile di biathlon! Il norvegese Johannes Boe sarà subito in pista per difendere il titolo vinto quattro anni fa a Pyeongchang. Gli azzurri, nel format che negli ultimi anni ha regalato meno soddisfazioni, partono da outsider.

L’Italia per l’Individuale ha scelto Lukas Hofer (35), inserito nel primo gruppo ma con pettorale alto, Dominik Windisch (39), Thomas Bormolini (67) e Didier Bionaz (79), con il valdostano preferito a Tommaso Giacomel, che farà invece la Sprint. Didier è forse il più specialista del quartetto azzurro nel format che domani assegnerà le medaglie, in quello che sarà anche un banco di prova per giocarsi un posto in staffetta, dove tre pettorali sembrano già assegnati.

Ad

Wierer: "Non sono al top della forma. Ultimo poligono? Troppa prudenza"

Pechino 2022 Herrmann favolosa, Wierer sbaglia alla fine: gli Highlights 20 ORE FA

Casa Italia

Tra le fila italiane vi sarà l’esordiente Didier Bionaz che proprio in questo format spesso e volentieri è riuscito a esprimere il suo meglio. Oltre al giovane azzurro, risponderanno presente anche Lukas Hofer, Thomas Bormolini, reduci dalla staffetta mista, e Dominik Windisch, all’esordio in questi Giochi e preferito a Tommaso Giacomel.

Norvegesi ultra favoriti

Favorito della vigilia il norvegese Sturla Holm Lægreid, che merita questo ruolo per il semplice fatto di aver vinto tre delle ultime cinque venti km andate in scena, compresa quella dei Mondiali 2021. Il norvegese potrebbe doversi guardare le spalle principalmente da due connazionali, ovvero i fratelli Bø. In questa stagione Tarjei non ha mai mancato il podio, piazzandosi due volte secondo, mentre Johannes, oltre a essere il campione olimpico in carica, in passato ha saputo interpretare questo format meglio di chiunque altro, infilando quattro successi tra il novembre 2017 e il gennaio 2020.

Buongiorno dal Biathlon!

Buongiorno e bentrovati alla diretta della 20 km individuale di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). L’impianto di Zhangjiakou ospiterà questo format di gara, terza competizione del programma olimpico di questa specialità.

Il recap di lunedì 7 febbraio

Il riassunto della giornata del 7 febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il Day-3 ha portato in dote la prima medaglia d'oro della rassegna, conquistata dalla maestosa Arianna Fontana che si è confermata campionessa olimpica nei 500 metri. Prime gioie anche nello sci alpino con Federica Brignone, argento nel gigante mentre Constantini e Mosaner sono in finale per l'oro!

Il calendario Olimpico

Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di martedì 8 febbraio. Tanta attesa per vedere se la coppia azzurra del curling doppio misto avrà la possibilità di centrare una medaglia: prima, nella notte italiana, tocca di nuovo allo sci, con il SuperG maschile, con Paris e Innerhofer possibili protagonisti.

Oro alla Norvegia nella staffetta mista, Italia nona: gli highlights

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Pechino 2022 Wierer: "Non sono al top della forma. Ultimo poligono? Troppa prudenza" 20 ORE FA