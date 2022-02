Quentin Fillon Maillet si impone nella 12.5 km pursuit di biathlon delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: il transalpino domina davanti al norvegese Tarjei Boe, secondo, e ad Eduard Latypov (ROC), terzo. In casa Italia fa 20/20 al tiro Lukas Hofer, che giunge 4°. Dominik Windisch, 26°, trova i punti per la mass start (dove ci sarà anche Hofer), non ce la fa Thomas Bormolini, 33°.

12.26 - IL RECAP DELLE MEDAGLIE

Oro per un devastante Fillon Maillet, argento per Tarjei Boe e bronzo per il russo Latypov. Quarto Lukas Hofer. A breve il recap della prova a inseguimento.

12.25 - NIENTE DA FARE PER LUKAS

Che amarezza questo quarto posto. A soli 15 secondi del podio.

12.24 - FILLON MAILLET MEDAGLIA D'ORO!

Oro per il francese. Secondo trionfo dopo l'inseguimento.

12.22 - UN KM AL TRAGUARDO

Hofer a 8 secondi dal podio. Finale da cardiopalma.

12.21 - 10.9KM/12.5KM

Hofer a 9 secondi dal podio. Serve un miracolo. Fillon Maillet e Tarjei Boe sicuri a medaglia.

12.20 - TARJEI BOE PER L'ARGENTO

Le prime due medaglie sono andate. Lukas va per il bronzo.

12.19 - TARJEI BOE SORPASSA LATYPOV

Il russo sembra cotto. Tarjei Boe se ne va. Lukas Hofer è quarto.

12.18 - LO ZERO DI LUKASSSSS

Latypov, Hofer e Tarjei Boe vanno per l'argento. Incredibile finale. Sarà volata.

12.17 - QUARTO E ULTIMO POLIGONO!

Fillon Maillet va per l'oro; errore pesante per Latypov.

12.15 - 9KM/12.5KM

Distacchi più o meno invariati. L'ultimo poligono sarà DECISIVO.

12.14 - I DISTACCHI AL KM 8.4 SU 12.5 KM

Fillon Maillet ha 7 secondi di vantaggio su Latypov. Dietro Hofer e Tarjei Boe a 40 secondi. Johannes Boe a 53 secondi dal podio.

12.12 - CORSA A 5 PER IL PODIO!

Fillon Maillet primo, Latypov secondo, Hofer e Tarjei Boe al terzo posto, Johannes Boe quinto.

12.10 - LO ZERO DI HOFERRRRRR!

LUKAS IN CORSAAAAAAAA! È terzo dopo tre poligoni insieme a Tarjei Boe.

12.09 - TERZO POLIGONO!

Tre errori per Johannes Boe. Perfetti invece Fillon Maillet e Latypov.

12.06 - 6.5KM/12.5KM

Hofer a poco più di 20 secondi dal podio. Niente è impossibile.

12.04 - 5.9KM/12.5KM

Johannes Boe perde un po'. Il norvegese ha 18 secondi su Fillon Maillet. Al terzo posto Latypov a 38 secondi dalla testa. Più staccati Hofer e Tarjei Boe, che adesso vanno insieme.

12.02 - LATYPOV, HOFER E TARJEI BOE VANNO VIA!

Corsa a tre per il bronzo tra Latypov, Hofer e Tarjei Boe.

12.00 - DOPPIO ERRORE PER BOE, FUCILE INCEPPATO PER FILLON MAILLET

Due errori per il norvegese. Fillon Maillet invece clamoroso a trovare lo zero nonostante un problema al fucile.

11.59 - 4KM/12.5KM

Nulla è cambiato. Hofer è nel gruppo giusto. Quello in corsa per il bronzo.

11.55 - LA SITUAZIONE DOPO 3.4 KM

Johannes Boe primo a +48" su Fillon Maillet. Il nostro Hofer a 6 secondi dal podio: è nel gruppo con Samuelsson, Latypov e Tarjei Boe.

11.53 - LO ZERO DI HOFER

L'Italiano si rialza con lo zero ed è sesto dopo il primo poligono. Johannes Boe e Fillon Maillet con lo zero prenotano le medaglie. Terzo Latypov, quarto Samuelsson.

11.52 - JOHANNES BOE PERFETTO

5/5 per il norvegese. Perfetto nonostante la bufera. Che classe.

11.50 - GLI ITALIANI

Lukas Hofer è nel gruppo a 1' 20" dalla testa della corsa. Windisch e Bormolini più indietro. Aspettiamo il primo poligono.

11.48 - IL RILEVAMENTO AI 900 METRI

Johannes allunga a +31 secondi su Fillon Maillet e a +51 sul fratello Tarjei. Dietro risale la coppia svedese formata da Samuelsson e Ponsiluoma.

11.46 - CASA ITALIA: MEDAGLIA DIFFICILE, MA NON IMPOSSIBILE

Hofer, Bormolini e Windisch hanno bisogno di un guizzo, ma allo stesso tempo che sbagli qualcuno davanti a loro.

11.45 - SI PARTE! JOHANNES BOE AL VIA!

Parte il norvegese. Dietro di lui Fillon Maillet e il fratellone Tarjei Boe.

CONDIZIONI PROBITIVE ANCHE PER GLI UOMINI

Vento e neve anche sulla prova maschile. Potrebbero essere le condizioni giuste per Dominik Windisch. Noi ci speriamo.

QUESTO L'ORDINE DI PARTENZA

1 BOE Johannes

2 FILLON MAILLET Quentin 0:26

3 BOE Tarjei 0:39

4 TSVETKOV Maxim 0:41

5 SAMUELSSON Sebastian 0:52

6 PONSILUOMA Martin 0:54

7 LAEGREID Sturla 1:02

8 DOLL Benedikt 1:05

9 JACQUELIN Emilien 1:06

10 SMOLSKI Anton 1:13

11 LATYPOV Eduard 1:14

12 GOW Christian 1:15

14 HOFER Lukas 1:19

20 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 1:38

23 BORMOLINI Thomas 1:44

30 WINDISCH Dominik 1:51

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile

18 febbraio - 15km mass start maschile

19 febbraio - 12.5 km mass start femminile

