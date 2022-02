Biathlon

Olimpiadi Invernali, Lukas Hofer, 20 su 20 al poligono e amaro 4° posto: rivivi la gara in 2'

PECHINO 2022 - Lukas Hofer è uno dei pochissimi che commette zero errori al poligono nella 12,5 km di inseguimetno maschile ma non basta per acciuffare una medaglia che avrebbe strameritato: l'azzurro chiude a 51"1 al quarto posto alle spalle di Fillon Maillet, Tarjei Boe e Eduard Latypov.

00:02:03, 40 minuti fa