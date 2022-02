Johannes Boe è un cannibale. Un cannibale senza pietà. Il norvegese di ghiaccio, dopo la medaglia d’oro nella staffetta mista e il bronzo nell’individuale, conquista anche la prova sprint e sale sul podio per la terza gara consecutiva a Pechino. Per il nativo di Stryn, si tratta della sesta medaglia olimpica. Dietro di lui, un sempre solido Quentin Fillon Maillet. Il francese arriva al traguardo staccato di soli 25 secondi e conquista la seconda medaglia d'argento - la terza in totale - in questa rassegna. Terzo invece Tarjei Boe, che completa la festa in famiglia con il fratello più piccolo e si prende la sua quarta medaglia olimpica. Appena giù dal podio Tsvetkov (l’unico senza errori nei primi 10) e lo svedese Samuelsson, in netta ripresa. In casa Italia, 14° posto per Lukas Hofer, primo degli italiani, mentre Bormolini (23°) e Windisch (30°) pagano un po’ troppo sugli sci.

