Ci abbiamo creduto. Tanto. Almeno per due giri. È questa la fotografia della prima gara di Biathlon alle Olimpiadi di Pechino. Una staffetta mista completamente pazza, per via del vento al poligono, in cui l’Italia ha comandato le operazioni per due frazioni, salvo entrare in un loop di errori (con la coppia Bormolini-Hofer) e sprofondare al nono posto oltre i due minuti. Dopo due edizioni a medaglia nel format, gli azzurri mollano il podio.

La medaglia d’oro se l'è presa, di forza, la solita Norvegia, guidata dai fratelli Boe e da una Marte Roeiseland sempre più solida, mentre la medaglia d’argento è andata alla Francia - in grande ripresa dopo un avvio da incubo - e quella di bronzo alla Russia (sotto la sigla ROC).

Ad

Pechino 2022 Staffetta mista: Norvegia medaglia d'oro, Italia al nono posto 2 ORE FA

Johannes Boe li stacca sul rettilineo, staffetta mista alla Norvegia

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Pechino 2022 Dorothea Wierer: combinazione vincente di lavoro, stile e divertimento 01/02/2022 A 10:12