Ci abbiamo creduto. Tanto. Almeno per due giri. È questa la fotografia della prima gara di Biathlon alle Olimpiadi di Pechino. Una staffetta mista completamente pazza, per via del vento al poligono, in cui l’Italia ha comandato le operazioni per due frazioni, salvo entrare in un loop di errori (con la coppia Bormolini-Hofer) e sprofondare al nono posto oltre i due minuti. Dopo due edizioni (2014, 2018) a medaglia nel format, gli azzurri mollano il podio.

La medaglia d’oro se l'è presa, di forza, la solita Norvegia, guidata dai fratelli Boe e da una Marte Roeiseland sempre più solida, mentre la medaglia d’argento è andata alla Francia - in grande ripresa dopo un avvio da incubo - e quella di bronzo alla Russia (sotto la sigla ROC).

La cronaca

Sognare si può! Inizia così la staffetta mista dell’Italia, che vola sulle spalle di una Lisa Vittozzi in formato extra-lusso. La veneta centra lo zero da terra e scappa via con Finlandia e Cina, mentre nel secondo poligono (quello in piedi) utilizza una sola ricarica e si accoppia con Marte Roeiseland fino al cambio con Wierer. Dietro di loro Bielorussia, Svezia e Russia, con la Francia che paga oltre un minuto.

Dopo il primo cambio Eckhoff vuole alzare il ritmo sugli sci, e ce la fa. Allunga su Wierer con autorità, ma dietro risalgono sia Hanna Sola che la motoslitta di nome Elvira Oeberg. Il tutto si decide, come sempre, durante il poligono in piedi. Eckhoff vede i fantasmi e sprofonda nel giro di penalità, Hanna Sola (Bielorussia) la segue a ruota, gli Stati Uniti vengono fuori dal nulla e un miracolo di Julia Simon (sequenza allucinante per velocità) mette la Francia al primo posto, davanti all’Italia.

Con il testimone che transita da Wierer a Bormolini, gli azzurri (al 2° posto) tentano di azzannare il podio. Potenzialmente ci sono tutte le chance, ma Norvegia, Svezia e Russia non sono d’accordo. Dopo un primo poligono tutto sommato tranquillo (il quinto totale su 8), quello in piedi apre le acque. Bormolini si scioglie, Loginov (autentico maestro) tira fuori il coniglio dal cilindro, Jacquelin esagera e spaventa la Francia, Doherty (USA) pesca un jolly inaspettato e la coppia Svezia (Ponsiluoma)-Norvegia (T. Boe) torna in corsa per le medaglie.

All’alba dell’ultima frazione, la confusione diventa ordine. Latypov è braccato da Johannes Boe e Fillon Maillet, la Svezia può contare su Samuelsson, l’Italia scivola sempre più indietro e il gioco per le medaglie, che tanto ha tenuto banco nelle prime due frazioni, di colpo scompare. Lo showdown arriva all'ultimo poligono, dove Francia e Norvegia fanno vedere chi comanda nel circus. Ne esce una guerra a tre per il podio, ma Johannes Boe e Fillon Maillet ne hanno nettamente di più rispetto a Latypov (bravo nonostante la ricarica).

Sul rettilineo finale il norvegese (4 medaglie olimpiche totali) scala le marce e fa secco sia il francese che il russo, garantendo alla Norvegia la prima medaglia d’oro nel Biathlon. Giù dal podio, staccata di 40 secondi, la Svezia, a cui è mancato l’acuto, mentre l’Italia chiude nona con qualche rammarico di troppo.

