Biathlon

Olimpiadi invernali, Tandrevold in crisi! La biatleta norvegese collassa al traguardo nell'inseguimento olimpico

GIOCHI OLIMPICI - Brutto epilogo per la gara di Ingrid Landmark Tandrevold: la biatleta norvegese, distrutta dalla stanchezza, perde posizioni e all'arrivo stramazza per terra senza fiato. Immagini forti dopo una gara durissima, per condizioni climatiche e ritmi alti.

00:03:07, un' ora fa