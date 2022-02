Il Biathlon parte con la staffetta mista, disciplina nella quale ogni nazione potrà schierare due donne nelle prime due frazioni e due uomini nelle due di chiusura. L'Italia dovrà difendere il bronzo conquistato sia a Sochi 2014 che a PyeongChang 2018. Rispetto all'ultimo quartetto di bronzo però non ci sarà Dominik Windisch , sostituito da Thomas Bormolini.

L'Italia si affiderà dunque alla rodata e competitiva coppia Vittozzi-Wierer nelle prime due frazioni, con Bormolini che prenderà il cambio dalla tre volte campionessa mondiale di Anterselva per poi cedere il testimone a Lukas Hofer, incaricato di chiudere al meglio la staffetta.

Pechino 2022

Dorothea Wierer: combinazione vincente di lavoro, stile e divertimento

10.14 - Secondo poligono!

Un errore per Vittozzi, che lavora bene con la ricarica e se ne va. Roeiseland la segue come un’ombra. Al terzo posto Hanna Oeberg; Alimbekava a 12 secondi. Dietro sbagliano tutte. Penalità per la Francia, la Russia stampata a 53 secondi. Germania indietrissimo.

10.10 - Terzo chilometro!

A metà della frazione Lisa ha un vantaggio di 11 secondi sulla Bielorussia, 12 sulla Svezia, 23 sulla Francia e 24 sulla Russia (con la sigla ROC). L'italiana sta guadagnando.

10.07 - Primo poligono!

Lo zero di Vittozzi! Lisa inizia nel migliore dei modi e scappa via con Finlandia e Cina. Alimbekava (Bielorussia) a 7 secondi, Hanna Oeberg (Svezia) a 9 secondi, Francia a 18 e Norvegia a 24.

10.04 - Quasi al poligono

Ci stiamo avvicinando al primo poligono. Il gruppo è ancora compatto, soprattutto nelle posizioni di testa. Ritmo molto basso.

10.00 - Si parte!

PARTITI! Anzi, partite!

09.55 - Frazionisti

L'Italia ha scelto Lisa Vittozzi al lancio. Dopo di lei, Wierer, Bormolini e Hofer. Tutte le nazionali (20) partiranno con le due donne e chiuderanno con la coppia maschile.

09.45 - Azzeramento? Condizioni assurde

Ci sono delle condizioni folli, un vento terrificante, forse vedremo una gara pazza. Anzi, senza forse, vedremo una gara pazza. Può succedere di tutto.

Le parole di Dorothea Wierer

Poco prima del suo debutto a Pechino 2022, Dorothea Wierer racconta quale fosse l'origine delle sue difficoltà a inizio stagione: guai di salute, anche se ora va meglio per fortuna. Le aspettative per queste gare però non sono alte perché c'è vento e la neve è sabbiosa e lenta: "Ma peggio di PyeongChang non potrà mai andare".

Chi vince? Ecco i favoriti

Favorita d’obbligo la Norvegia, oro in Russia e “solo” argento in Corea del Sud. I norge hanno un quartetto all’apparenza inscalfibile, con Marte Roeiseland al lancio e a seguire Eckhoff, Tarjei e Johannes Boe. Appena dietro i norvegesi, in un’ipotetica griglia di partenza, ecco Francia e Svezia. I transalpini si presentano da campioni in carica, con una formazione completamente rivoluzionata rispetto a quattro anni fa ma comunque molto competitiva. Tra le donne ci saranno Anais Chevalier e Julia Simon, mentre nelle ultime due frazioni schierano due calibri da novanta: Jacquelin e Fillon Maillet.

Benvenuti al Biathlon!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della staffetta mista di Biathlon. Quattro atleti per nazione, 6 km da percorrere per ogni frazione e la prima possibilità di andare a medaglia in questo fantastico sport. L'Italia, bronzo a Sochi e PyeongChang, schiera Vittozzi-Wierer-Bormolini-Hofer. Le nazioni favorite sono Francia, Norvegia, Svezia, Bielorussia e Russia.

Il recap di venerdì 4 febbraio

I Giochi sono ufficialmente inaugurati dalla Cerimonia nel Bird's Nest, fra fuochi d'artificio e suggestivi giochi di luce. Sui campi di gara invece belle notizie dal pattinaggio di figura (col 3° posto di Guignard-Fabbri nella Dance Rhythm) e dalla coppia azzurra di misto di curling Constantini-Mosaner.

Il programma di sabato 5 febbraio

Francesca Lollobrigida spera in una medaglia nei 3000 metri donne del pattinaggio di velocità. Si giocano il podio anche le staffette miste del biathlon (staffetta mista 4x16km) e dello short track.

Il calendario completo

Il calendario completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gare, orari, giorni e dove vedere tutte le gare. Noi vi offriremo la diretta scritta di tutti gli eventi.

