Biathlon

Oro alla Norvegia nella staffetta mista, Italia nona: gli highlights

BIATHLON - I fratelli Boe guidano la Norvegia alla prima medaglia d’oro con due frazioni assolutamente prepotenti. Al secondo una Francia, in netta ripresa dopo l’avvio da incubo, e al terzo posto la sempre solida Russia. Solo il nono posto per l’Italia, che per due giri comanda la corsa e poi si scioglie come neve al sole.

00:02:56, un' ora fa