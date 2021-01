È una grande, grandissima Italia in quel di Oberhof! La squadra azzurra composta da Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch sale sul terzo gradino del podio nella staffetta 4x7,5km di scena nel tempio tedesco del biathlon, battuta solo dalle superpotenze Francia e Norvegia. Un risultato da applausi, che forse era nell'aria ma non affatto scontato. Si tratta del primo podio per il settore maschile in questa stagione, dopo i tre conquistati a livello individuale da Dorothea Wierer. Nel format, invece, gli azzurri non entravano tra i primi tre dalla gara di Oestersund del 7 dicembre 2019.

L'Italia sgomma già con Thomas Bormolini in prima frazione: il 29enne di Sondalo, in ottimo spolvero nelle ultime apparizioni, è perfetto a terra e copre rapidamente con la ricarica l'unico errore in piedi. L'azzurro arriva al cambio al comando, insieme alla Germania di Lesser e appena davanti alla Francia di Desthieux. Poi Svizzera e Norvegia. In seconda, può scatenarsi un incontenibile Lukas Hofer. L'atleta di Anterselva rimane con Benedikt Doll fino al primo poligono, poi se ne va da solo. Disastrosa la Norvegia, con Dale che gira tre volte, mentre sono già attardate Svezia e Russia. L'Italia, a metà gara, comanda con 18 secondi su Germania e Francia, mentre la Norvegia è quarta ma 1 minuto e 13 secondi.

Oberhof Wierer: "Soddisfatta per lo zero e la condizione sugli sci" UN GIORNO FA

Tommaso Giacomel si trova così in solitaria all'inizio della terza frazione. Il classe 2000 commette due errori a terra, ma non perde mai la calma e utilizza al meglio le ricariche e mantiene la testa insieme a due veterani come Peiffer e Claude. Dietro, uno scatenato Tariej Boe prova a ricucire il gap. Nella sessione in piedi, Giacomel è da favola e riparte per primo.Il giovane azzurro paga dazio nell'ultimo giro, vedendosi scavalcato sia da Francia che Germania. Ma l'Italia è lì, terza all'ultimo cambio con 24 secondi dal duo di testa. Tocca a Dominik Windisch, che parte con Jacquelin e Horn nel mirino e Johannes Boe alle calcagna. L'azzurro è il solito diesel, ma è impeccabile in piedi. Qui si capisce che l'Italia è da podio, perchè Horn è disastroso e con tre giri di penalità si chiama fuori dalla contesa. Il francese Jacquelin resta solo e non ha problemi nell'ultimo poligono, involandosi verso la vittoria. Dietro Boe si mangia Windisch al poligono, ma l'azzurro è comunque freddo a coprire i bersagli e sfila in tranquillità verso il terzo posto.

Segue...

Rivivi la staffetta di Oberhof (Contenuto premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Biathlon Oberhof | Staffetta 4x7,5km uomini Commento italiano | Versione integrale 01:47:58 Replica

Oberhof Wierer seconda nella sprint! Rivivi la sua gara IERI A 14:38