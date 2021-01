Gli aggettivi per definire Dorothea Wierer cominciano a scarseggiare. Nella sprint che battezza la seconda settimana di gare ad Oberhof (Germania), l'azzurra torna a impartire lezioni di tiro e chiude al secondo posto, infilando il terzo podio stagionale. Perfetta l'altoatesina al poligono, con uno zero che in questo format mancava da un po'. Ma anche solida sugli sci, a dimostrare la sua crescita quando si avvicinano la tappa di casa di Anterselva e i successi Mondiali di Pokljuka. Vince ancora Tiril Eckhoff, alla terza affermazione di fila nella specialità. Numeri che non si vedevano dai tempi di una certa Magdalena Neuner. Completa il podio l'austriaca Lisa Theresa Hauser, una che sta trovando grande continuità.