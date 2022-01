Biathlon

Biathlon, Coppa del Mondo 2021/2022: Elvira Öberg ha una marcia in più, vince la sprint femminile di Ruhpolding

RUHPOLDING - Terza vittoria individuale in carriera e prima nella sprint per la classe '99 Elvira Öberg, autentico "crack" di questa stagione di biathlon femminile. La svedese sbaraglia la concorrenza sugli sci e trova lo zero al poligono.

