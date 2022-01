Quattro poligono, 20 bersagli e due sci stretti ai piedi. Ultimo giorno di gare a Ruhpolding (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. Il borgo bavarese, tra le Classiche Monumento del circuito internazionale, si è tenuto l’inseguimento femminile.La Chiemgau Arena è stata teatro di una gara appassionante che ha visto il successo, neanche a dirlo, della norvegese Marte Olsbu Røiseland. La leader della classifica generale ha fatto vedere che in questo format è un vero e proprio martello, rimanendo a tema rispetto al suo nome (Marte). Per lei si tratta del quarto centro stagionale in questa particolare specialità e del sesto complessivo nell’annata.

La norvegese, mettendo insieme una prova immacolata al poligono e facendo impressione nelle serie in piedi, ha preceduto le due sorelle svedesi Elvira (1+1+0+0) di 20.8 e Hanna Oeberg (0+0+0+1) a 32.4. Un ordine d’arrivo nella top-3 che certifica quanto visto in Coppa del Mondo. A completare il quadro della top-10 troviamo la francese Anais Bescond (0+0+0+1) a 47.9, l’altra svedese Persson (0+0+1+1) a 50.7, la bielorussa Alimbekava (1+0+1+1) a 53.2, l’azzurra Dorothea Wierer (1+1+0+1) a 53.5, le altre due transalpine Julia Simon (0+1+0+0) a 57.8 e Justine Braisaz-Bouchet (1+1+0+1) a 58.5 e l’austriaca Lisa Theresa Hauser (1+0+1+1) a 1:10.4.

Per Doro un settimo posto buono come piazzamento, ma un po’ amaro per i tre errori, specie i due nelle serie a terra equamente distribuiti. Per l’altoatesina comunque un grande shooting-time, il migliore di tutte, che fa ben sperare in vista di quel che sarà. Parlando dell’altra azzurra, Federica Sanfilippo, la nostra portacolori ha concluso in 30ma piazza e peccato per quei 2 errori nell’ultimo poligono che hanno appesantito il suo ritardo (+2:56.1).Con questi risultati Røiseland è sempre più leader della classifica generale con 651 punti, a precedere Elvira Oeberg (563) e Alimbekava (599). Wierer è decima con 330 punti.

