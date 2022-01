Biathlon

Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2022: Jacquelin butta via la sprint, Fillon Maillet la vince

RUHPOLDING - Scenari opposti per i due francesi che occupano le prime posizioni della classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon. Emilien Jacquelin commette tre errori in piedi terminando la sprint fuori dalla zona punti, mentre Quentin Fillon Maillet dopo le tre inseguimento si porta a casa anche la prima vittoria in questo format, sempre più leader della overall.

