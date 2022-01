Terminato l’inseguimento maschile valido per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. A trionfare sulle nevi di Ruhpolding (Germania) è ancora una volta Quentin Fillon Maillet, che chiude la sua gara con due errori in 31’30”6. Per il francese si tratta della quinta vittoria stagionale (la quarta in questa specialità), la 18ma in totale in Coppa del Mondo considerando anche le prove a squadre.

Fillon Maillet non si ferma più: altra inseguimento dominata

Sul podio con Fillon Maillet troviamo il russo Alexandr Loginov, secondo a 8”8 (0+0+1+0) e il bielorusso Anton Smolski, terzo a 13”1 (1+1+0+0). Quarto il francese Simon Desthieux a 22”4 dalla vetta (1+1+0+0), quinto il lituano Vytautas Strolia a 30”4 (1+0+0+0), sesto il tedesco Erik Lesser a 37”9 (0+0+0+1) e settimo lo svedese Sebastian Samuelsson a 40”8 (1+0+0+2), mentre finisce la sua prova in 20ma posizione il transalpino Emilien Jacquelin a 1’25”7 (2+0+0+0). In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, che termina la sua prova in 16ma posizione a 1’17”7 da Fillon Maillet (1+0+1+1). Poco più indietro Thomas Bormolini, 18° a 1’18”4 (0+1+1+0), e Dominik Windisch, 22° a 1’32”1 (0+2+1+1). 44° invece Didier Bionaz a 2’48”7 (1+1+1+1).

In classifica generale di Coppa del Mondo Fillon Maillet allunga (581 punti) e si porta a quasi 100 punti di distacco da Samuelsson (484). Terzo l’altro francese Jacquelin con 470 punti, mentre il primo degli azzurri è Thomas Bormolini in 21ma posizione con 206 punti. Fillon Maillet rimane ovviamente il leader anche della classifica di specialità con 265 punti. Secondo Samuelsson con 222 punti e terzo Jacquelin con 179. Anche in questa graduatoria il migliore degli italiani è Bormolini, attualmente 22° con 84 punti.

