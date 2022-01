Biathlon

Biathlon, traffico a Ruhpolding nell'inseguimento maschile! Atleti costretti a fermarsi al poligono

RUHPOLDING - Scena incredbile nell'inseguimento maschile: nonostante la partenza ad intervalli molti atleti in gara affrontano insieme il primo poligono, ma non ci sono abbastanza piazzole di tiro per tutti! Alcuni sono costretti ad attendere in piedi, poi all'arrivo riceveranno una compensazione cronometrica.

00:00:54, un' ora fa