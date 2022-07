Tragedia nel mondo dello sport. A soli 25 anni, Igor Malinovsky, ex biathleta russo che aveva abbandonato le competizioni nel 2021 per troppi problemi fisici, è deceduto in un incidente aereo mentre sorvolava la penisola della Kamchatka alla guida di un elicottero. Le avverse condizioni metereologiche hanno consentito ai soccorsi di ritrovare i resti del velivolo soltanto il 17 luglio 2022, a pochi chilometri di distanza dal vulcano Uzov. Insieme a Malinovsky, cinque volte campione del mondo a livello juniores, sarebbero morti anche due passeggeri, Zoya Kaigorodova e Sergey Kolesnyak.

"C'è stata una tragedia per il nostro sport e per la Russia. Malinovsky era eccezionale e dotato nel suo campo, del resto non ci sono così tanti cinque volte campioni del mondo, anche se nelle categorie giovanili. Quindi ovviamente era più forte dei suoi coetanei. Purtroppo ha scelto una professione con grande rischio. Piangiamo per un uomo meraviglioso", questo il commento di Vladimir Drachev ex presidente della federazione russa (RBU).

Malinovsky era uno dei più promettenti biathleti a livello mondiale. Il salto tra i senior non ha però portato i frutti sperati, a causa dei notevoli infortuni patiti; al termine della stagione 2020-21, aveva così deciso di ritirarsi per dedicarsi all'aviazione, altra sua grande passione, nella sua Kamchatka. Le cause dell'incidente non sono state ancora rese note: i resti dell'elicottero Robinson RA-07350, decollato il 16 luglio scorso, sono stati ritrovati carbonizzati.

