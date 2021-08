Marco Radaelli, pochi minuti fa, ha regalato all’Italia il suo primo, storico, titolo Mondiale nella BMX. L’azzurro, alla rassegna iridata di Papendal 2021, ha conquistato il successo nella categoria juniores. Radaelli è la punta di diamante di un movimento che sta finalmente sbocciando. Oggi, infatti, oltre al suo primo posto, è arrivato anche il quarto del connazionale Matteo Tugnolo.

Radaelli, nella finale odierna, si è imposto battendo in volata il francese Rousseau, mentre il neozelandese Bearman, il favorito della vigilia, ha commesso una sbavatura, in un momento chiave della gara, che non gli ha permesso di giocarsi il successo. Ora l’Italia può guardare con rinnovata fiducia alle prossime prove. Per anni il Bel Paese ha faticato nella BMX, ma il lavoro fatto nelle ultime stagioni sta iniziando a pagare i suoi dividendi e, oggi, si è visto.

L’odierno titolo iridato si aggiunge ai titoli di campione europeo cruiser conquistati, dall’azzurro, nelle categorie giovanili a Baku 2018 e a Valmiera 2019. Il giovane iridato azzurro, inoltre, ha, ovviamente, anche vinto dei titoli italiani nella BMX. Di seguito andiamo a scoprire il suo già eccellente palmares.

IL PALMARES DI MARCO RADAELLI

Medagia d’Oro ai Campionati Mondiali Bmx Papendal 2021

Medaglia d’Oro ai Campionati Europei Bmx Cruiser Valmiera (LV) 2019

Convocazione in Nazionale Campionato Europeo BMX – Valmiera (LV) 2019

Medaglia d’Oro Campionati Europei Bmx Cruiser Boys Baku (AZE) 2018

Convocazione Nazionale Campionato del Mondo Bmx Baku AZE) 2018

Vincitore del Campionato Italiano Assoluto Bmx e Cruiser 2017

Vincitore del Campionato Italiano Assoluto Bmx e Cruiser 2016

Le parole

Così Marco Radaelli: “Ho 18 anni e vivo a Garlate in provincia di Lecco. Frequento la scuola superiore a Badoni e sono al 4°anno. Ho iniziato a gareggiare in BMX all’età di 5 anni grazie a mio nonno che mi ha trasmesso la sua grande passione per il BMX. Ho accettato il suo suggerimento e mi è piaciuto molto tanto da diventare il mio unico sport. L’obiettivo tra gli Elite non lo so ancora poiché dall’anno prossimo non sarò elite ma bensì Under23. Quello che voglio è migliorarmi e dare sempre tutto. La mia società iniziale si chiamava Team il Biciaio, ma dopo qualche anno mio padre, attuale presidente della società in cui sono iscritto, si è staccato, creando insieme ad altre figure come Gianluca Bonanomi e Gianluigi Spreafico il team Bicimania Garlate“.

La gioia del presidente federale, Cordiano Dagnoni: “Alle Olimpiadi avevamo capito che c’era da lavorare per migliorare e questo successo conferma comunque che abbiamo gli uomini su cui puntare per il futuro e sperare di far bene a Parigi 2024. Radaelli lo avevo incontrato alla Coppa Europa di Verona e sicuramente si tratta di un atleta prestante. La nuova generazione sta crescendo bene e il risultato di squadra è impreziosito dal 4° posto di Tugnolo, che sancisce il valore del gruppo“.

Felice anche il presidente del settore fuoristrada, Massimo Ghirotto: “Posso affermare che questo è un successo del lavoro del CT Tommaso Lupi, non a caso avevamo ottenuto la qualifica olimpica a Tokyo 2020 con Giacomo Fantoni. Nei giorni scorsi ero stato al Centro Federale di Verona e avevo notato che c’era molta fiducia per il Mondiale, ma anche scaramanzia, e quindi si è tenuto un profilo basso“.

