BMX

BMX, Willoughby coinvolta nella maxi caduta: Shriever è campionessa del mondo dopo l'oro di Tokyo

BMX - Anche tra le donne, chi ha vinto l'oro olimpico si conferma qualche settimana più tardi ai Mondiali. Sul tetto del mondo c'è la britannica Beth Shriever che supera le olandesi Baauw e Smulders. Niente da fare per la campionessa iridata in carica Willoughby che dopo un'eccellente partenza viene coinvolta in una maxi caduta.

00:01:13, 7 ore fa