Comunicati oggi, nella sede del Coni Lombardia a Milano, i convocati della Nazionale italiana per quanto riguarda il ciclismo in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Strada, pista, mountain bike, ma a sorpresa anche BMX per il Bel Paese: come annunciato qualche settimana fa gli azzurri sono riusciti ad agguantare un pass nella specialità Racing, quella che abbiamo già ammirato ai Giochi in tre edizioni (Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016).

A rappresentare il Tricolore ci sarà Giacomo Fantoni, protagonista nelle ultime due prove di Coppa del Mondo (sesto e settimo a Bogotà, in Colombia).

