Doppietta tedesca nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di bob 2021-2022. Il solito Francesco Friedrich, infatti, ha dominato la tappa di Igls-Innsbruck, primo appuntamento della doppietta inaugurale sul budello austriaco. Francesco Friedrich ha concluso con il tempo complessivo di 1:43.32 grazie a due manche ai limiti della perfezione. Secondo il suo connazionale Johannes Lochner con un distacco di 47 centesimi, quindi terzo il britannico Brad Hall a 63. Quarta posizione per il canadese Justin Kripps a 64, quinta per lo statunitense Codie Bascue a 76.

Ad

Sesta posizione per il russo Rostislav Gaitiukevich a 78 centesimi, settima per lo svizzero Vogt a 88, ottavo il canadese Christopher Spring a 95 centesimi, nono l’elvetico Simon Friedli a 96 centesimi, quindi decimo il rumeno Mihai Cristian Tentea a 97. Eliminati già dopo la prima manche, i due portacolori italiani. Mattia Variola, infatti, chiude in ventunesima posizione, mentre Patrick Baumgartner fa addirittura peggio, con la sua ventiquattresima e quartultima posizione.

Pechino 2022 Italia, l'obiettivo (non scontato) è qualificarsi per le Olimpiadi 18/11/2021 A 16:43

Olimpiadi, la prima storica qualificazione del bob femminile ai Giochi

Pechino 2022 Il bob a Pechino 2022: gare, calendario, regolamento 08/11/2021 A 12:24