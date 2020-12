Otto gare in stagione per la Coppa del Mondo di bob a 2 2020-2021, otto vittorie tedesche, ma, soprattutto, sette successi per Francesco Friedrich. Il fenomeno di Pirna è davvero senza rivali nella disciplina e continua, prova dopo prova, ad aggiornare un palmares che è già da record. Oggi il teutonico si è imposto nel back-to-back in quel di Igls: terzo trionfo consecutivo per lui nel budello austriaco, l’unica sconfitta è arrivata sabato scorso (è giunto in ogni caso secondo). Dominio assoluto quello odierno: 1’42”40, miglior tempo nettamente in entrambe le run e avversari lontanissimi. Il primo degli umani è il lettone Oskars Kibermanis, distanziato di 78 centesimi. A completare la festa tedesca ci pensano Johannes Lochner e la sorpresa Hans Peter Hannighofer, appaiati in terza piazza a 90 centesimi. Capitolo italiani: tredicesimo Mattia Variola, a 1”97 dalla vetta; più lontano Patrick Baumgartner, quindicesimo a 2”16.