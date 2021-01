Francesco Friedrich ormai non è più un bobbista, è un vero e proprio “cannibale” . Dopo aver messo le mani nella giornata di ieri sulla Sfera di Cristallo della Coppa del Mondo di bob a 2 2020-2021, infatti, oggi il nativo di Pirna, in Sassonia, ha completato il bis anche con la Coppa di bob a 4 .

Con questo ennesimo trionfo, giunto nell’ultimo atto di Igls-Innsbruck (Austria), quarto appuntamento della stagione vinto su altrettante uscite, il classe 1990 ha ulteriormente rimpolpato il suo palmares che ora vede ben sette Sfere di Cristallo (quattro nel bob a 2 e tre nel bob a 4) con il successo numero 52 in carriera in Coppa del Mondo (la quindicesima nel bob a 4). In classifica generale il teutonico chiude a punteggio pieno con 900 punti contro gli 830 di Maier.

Numeri letteralmente spaventosi che oggi il tedesco ha nuovamente ritoccato, vincendo sul budello austriaco (dominato dalla bassa visibilità, ma con temperature ideali per la gara) con il tempo complessivo di 1:42.08 (50.95 nella prima manche e 51.13 nella seconda) con 22 centesimi di vantaggio proprio sull’austriaco Benjamin Maier (51.12 e 51.18) mentre completa il podio il canadese Justin Kripps a 39 (51.18 e 51.29). Quarta posizione per il tedesco Johannes Lochner a 57 centesimi (51.32 e 51.33) davanti al russo Rostislav Gaitiukevich quinto a 62 a pari merito con il lettone Oskars Kibermanis. Settimo il sud-coreano Yunjong Won a 86 centesimi, ottavo il britannico Brad Hall a 91, nono il tedesco Christoph Hafer a 92, mentre chiude la top ten il russo Alexey Stulnev decimo a 98. Per l’Italia l’equipaggio di Patrick Baumgartner (assieme a Eric Fantazzini, Mattia Variola e Alex Pagnini) conclude in ventesima posizione a 1.73 dalla vetta con il tempo di 51.92 nella prima discesa e 51.89 nella seconda.