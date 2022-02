A 24 anni di distanza dall’ultima volta, a 34 dalla primissima, l’equipaggio di bob a 4 giamaicano è tornato a colorare le giornate olimpiche invernali. Tutto cominciò a Calgary 1988 con la pittoresca spedizione giamaicana a ispirare il film stra cult Cool Runnings – Quattro sotto zero, ora il testimone è passato nelle mani di Shanwayne Stephens, Ashley Watson, Rolando Reid e Matthew Wekpe… E poco importa che dopo due batterie l’equipaggio giamaicano sia fanalino di cosa a 5.19 dalla Germania, dopo 24 anni contava più di tutto esserci.

Bob, ancora Cool Runnings: la seconda run della Giamaica

Dopo una partenza pazzesca in prima batteria – “Non ci potevo credere nemmeno io” avrebbe confessato ai microfoni lo stesso Stephens, pilota del team – il gap tecnico e in termini di materiali con le Nazioni più forti al mondo è emerso, ma i “quattro sotto zero” si sono comunque fatti notare per il loro entusiasmo contagioso e per l’iconico rituale dell’uovo multicolore portafortuna esibito davanti alle telecamere, proprio come soleva fare il personaggio Sanka nel fortunatissimo film della Disney.

Per ora, insomma, la presenza della Giamaica nella competizione del bob a quattro conserva contorni squisitamente folkloristici, ma negli intendimenti di Chris Stokes (attuale presidente della federazione giamaicana e membro dello storico equipaggio dell’88) l’obiettivo è rinfoltire la spedizione a Milano-Cortina tra quattro anni, in primis, per poi puntare al podio (!!!) nell’edizione di Giochi Olimpici Invernali del 2030. Nel frattempo, la Giamaica continua ad avere la sua squadra di bob... E scusate se è poco!

