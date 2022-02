Bob

Hall e Gleeson si ribaltano nella 3a manche: che frittata!

PECHINO 2022 - La terza manche di bob a due comincia male per il pilota Brad Hall e il frenatore Nick Gleeson. Il bob della Gran Bretagna si ribalta nella parte finale del tracciato, tagliando il traguardo sotto sopra. Un danno difficile da rimarginare per il team GBR. Segui le Olimpiadi Invernali in esclusiva su Discovery+!

00:02:51, 35 minuti fa