Il monobob è al giro di boa: si sono infatti disputate le prime due manche e in testa c'è una delle favorite, la statunitense Kaillie Humphries, che ha un buon margine sulla seconda, la canadese Christine de Bruin, staccata di 1.04, e sulla terza, la tedesca Laura Nolte, a 1.22.

In gara c'è anche la nostra Giada Andreutti, che dopo le due prove è 14ª, ma in rimonta.

Ad

Andreutti 17ª dopo la prima manche del monobob

Pechino 2022 Giada Andreutti migliora nella seconda manche del monobob UN' ORA FA

L'azzurra apre la prima manche con qualche affanno: nella fase di spinta non è brillante e soprattutto commette qualche errore di troppo nelle uscire di curva. Al termine della prima manche è 17ª, ma non si scoraggia e anzi si carica per fare meglio.

Nella seconda prova, infatti, la spinta in partenza è più efficace e le linee nella parte guidata sono più pulite. Il suo tempo di frazione è il decimo, che la fa avanzare al 14° posto con un distacco di 2.74 dalla vetta e buone possibilità di entrare in top 10, visto che le due atlete decime a pari merito (Appiah e Boch) sono a 2.18 dalla leader.

L'appuntamento con la terza manche del monobob è per lunedì alle 2:30 italiane, mentre la quarta e ultima manche, che assegnerà le medaglie, è prevista per le 4:00.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del bob

Pechino 2022 Andreutti 17ª dopo la prima manche del monobob 2 ORE FA