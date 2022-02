Bob

Olimpiadi invernali Baumgartner lontano dalla top 10 nella prima manche di bob a 2

PECHINO 2022 - Troppe sbavature nella prima manche di bob a due maschile per i nostri azzurri Patrick Baumgartner e Robert Mircea. Il bolide azzurro chiude con un crono di 1:00.08, valido per la ventesima posizione a 1.06 secondi dalla testa occupata dal pilota tedesco Francesco Friedrich. Ora la top10 pare davvero lontana. Segui tutte le gare delle Olimpiadi in esclusiva su Discovery+.

00:02:01, un' ora fa