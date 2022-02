Kaillie Humphries ha battezzato il suo trionfo in monobob come "più emozionante" di tutti gli altri suoi successi, dopo essere diventata la prima donna a vincere l'oro olimpico per due paesi diversi.

La leggendaria bobbista sta gareggiando per gli Stati Uniti alle Olimpiadi invernali di Pechino, dopo aver vinto in precedenza due ori e un bronzo per il Canada in tre rassegne a cinque cerchi. Ma Humphries ha lasciato il suo precedente ambiente dopo aver denunciato le molestie all'interno del team canadese di bob, ricevendo l'autorizzazione per andare in Cina come americana solo due mesi fa. Sebbene Humphries faccia parte della squadra statunitense dal 2019, aveva bisogno della cittadinanza per rappresentare il paese alle Olimpiadi; il suo passaporto è finalmente arrivato a dicembre.

La 36enne si è assicurata una schiacciante vittoria nel monobob, battendo la sua compagna di squadra Elana Meyers Taylor per 1,54 secondi. La vittoria ha posto fine alla supremazia tedesca nelle gare da budello, dopo aver vinto tutte le discipline di slittino e skeleton. Humphries è una leggenda di questo sport e diventa la prima donna a vincere tre ori nel bob, con la possibilità di vincerne un altro nell'evento a due femminile. È anche la prima olimpionica a vincere l'oro sia per gli Stati Uniti che per il Canada. "Ho scelto una nazione, e questa ha scelto me a sua volta", ha detto. "Sapere che competeremo come una squadra, è motivo di grande orgoglio per me".

"Questo è più emozionante per me. Sebbene ogni viaggio olimpico sia stato diverso, ho dovuto separarmi dalla mia nazione natale.

Ho dovuto combattere. Ci sono state molte persone che hanno cercato di ostacolarmi. E ci sono stati molti ostacoli per arrivare a questo punto.

Il team britannico inoltre, si starà mangiando le mani: Humphries voleva di competere per la Gran Bretagna negli anni 2000 considerando la sua relazione con il suo attuale ex marito Dan Humphries, il quale aveva gareggiato per la Gran Bretagna ai Giochi del 2006.

