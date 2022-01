Olimpiadi Invernali che rileva il primo caso di positività tra gli atleti: si tratta di Erick Vianna, bobbista 29enne brasiliano. L'atleta è stato sottoposto ai soliti controlli di routine e, dopo due tamponi entrambi positivi, è stato isolato in Torna a battere il martello Covid sulleche rileva il primo caso di positività tra gli atleti: si tratta di, bobbista 29enne brasiliano. L'atleta è stato sottoposto ai soliti controlli di routine e, dopoentrambi positivi, è stato isolato in albergo

Pechino 2022 Sport Explainer: alla scoperta del bob 27/01/2022 A 11:18

I NUMERI SUI CASI

Se Vianna è il primo atleta positivo al Covid, la Cina segnala altre 37 positività tra il personale come riporta il Comitato organizzatore dei Giochi invernali di Pechino 2022. Di questi, 28 sono stati rivelati all'arrivo in aeroporto e altri nove rimangono in una 'bolla' isolati dal resto della popolazione; fortunatamente, i contagi sono comunque in calo rispetto ai giorni precedenti.

