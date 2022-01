Parafrasando lo strepitoso film di produzione Disney del 1993 Cool Runnings "Nessuno ancora crederci potrà, Giamaica la sua squadra di bob avrà!". Tutto vero, dopo 24 anni (all'edizione di Nagano 1998 risale l'ultima apparizione) un equipaggio di bob a quattro maschile tornerà a difendere i colori della bandiera giamaicana in un'Olimpiade invernale.

Ad

Shanwayne Stephens Rolando Reid, Ashley Watson e Matthew Wekpe saranno i "Quattro sotto zero" dell'edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 dopo essersi aggiudicati l'ultimo spot disponibile; il pilota Shanwayne Stephens, in particolare, si era messo in luce dopo che il video di un suo allenamento in cui spingeva una Mini Cooper era stato diffuso in rete diventato virale.

Pechino 2022 Il bob a Pechino 2022: gare, calendario, regolamento 08/11/2021 A 12:24

La Giamaica riscrive dunque la storia del suo sport e di quello olimpico: per la prima volta in assoluto il Paese caraibico avrà ben 3 equipaggi qualificati per i Gicohi: bob a quattro maschile, bob a due maschile e monobob femminile. Con possibile poker, dato che l'equipaggio di bob a due femminile è la prima alternativa in caso di forfait di qualche avversaria.

Sport Explainer: alla scoperta del bob

Pechino 2022 Italia, l'obiettivo (non scontato) è qualificarsi per le Olimpiadi 18/11/2021 A 16:43