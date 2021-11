Giochi olimpici invernali si disputa dal Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, bob, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo del, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede e gare

Le gare di bob si disputano dal 13 al 20 febbraio al Centro Nazionale Scivolamento di Yanqing, situato nella zona montuosa dello Xiaohaituo a circa 80 km a nord-ovest di Pechino. Gli eventi in programma sono quattro, due per genere: monobob femminile, bob a due maschile e femminile, bob a quattro maschile. Il singolo femminile è un'introduzione di questi Giochi olimpici. La lunghezza della pista è di 1615 metri, con una pendenza massima del 18% e 16 curve. La sede di gara ha una capacità di 2.000 posti a sedere, mentre in piedi trovano posto 8.000 spettatori.

Qualificazione

Un massimo di 170 atleti prenderà parte alle gare di bob a Pechino 2022: 124 uomini e 46 donne. I posti sono assegnati ai Comitati olimpici e non ai singoli atleti. Il metodo di qualificazione si basa sulla Classifica mondiale aggiornata al 16 gennaio 2022 e determinata dai risultati di Coppa del Mondo, Coppa Europa e Coppa del Nord America. Le migliori Nazioni nelle rispettive classifiche possono nominare tre, due o un bob, a seconda della loro classifica. Nel monobob femminile, invece, le migliori quattro Nazioni possono nominare un massimo di due atleti. La Cina ha diritto a un'atleta e un equipaggio in ogni gara se dovesse fallire la qualificazione in precedenza.

Calendario

13 febbraio, alle 9.30 - monobob femminile, manche 1 e 2

14 febbraio, alle 9.30 - monobob femminile, manche 3 e 4; bob a due maschile, manche 1 e 2

15 febbraio, alle 20.15 - bob a due maschile, manche 3 e 4

18 febbraio, alle 20 - bob a due femminile, manche 1 e 2

19 febbraio, alle 9.30 - bob a quattro maschile, manche 1 e 2; bob a due femminile, manche 3 e 4

20 febbraio, alle 9.30 - bob a quattro maschile, manche 3 e 4

Storia

Il bob è una delle discipline storiche delle Olimpiadi invernali, essendo parte del programma fin dall'edizione inaugurale di Chamonix-Mont-Blanc 1924. All'inizio si disputa solamente il bob a quattro maschile, ma il bob a due (sempre riservato agli uomini) debutta già a Lake Placid 1932. Va detto che nel 1928 si gareggia con cinque atleti per equipaggio. Le donne devono aspettare fino a Salt Lake City 2002 per entrare in scena. Squaw Valley 1960 è l'unica l'edizione in cui il bob è assente dal programma. Il motivo? I pochi Paesi iscritti (9) inducono gli organizzatori a non costruire la pista e la disciplina viene clamorosamente esclusa. Il Paese che guida l'albo d'oro è la Germania (11 ori) a cui vanno "aggiunti" i 5 titoli olimpici della Germania Est e i 3 della Germania Ovest. L'Italia ha conquistato 12 medaglie nel bob nella sua storia, di cui quattro d'oro, quattro d'argento e quattro di bronzo. I nostri ori sono arrivati sia col bob a due maschile (Cortina d'Ampezzo 1956 con Lamberto Dalla Costa e Giacomo Conti; Grenoble 1968 con Eugenio Monti e Luciano De Paolis; Nagano 1998 con Günther Huber e Antonio Tartaglia), che col bob a quattro maschile (Grenoble 1968 con Eugenio Monti, Luciano De Paolis, Roberto Zandonella e Mario Armano).

