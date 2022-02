Pochi sussulti nelle prime due manche di bob a 2 maschile. Il duo azzurro targato Patrick Baumgartner (pilota) e Robert Mircea (frenatore), ha mancato ampiamente il bersaglio della top10, posizionandosi alla 21a piazza provvisoria col crono complessivo di 2:00.55. Il bolide azzurro, che aveva pianificato di difendersi in fase di spinta per poi scatenarsi sul guidato, ha commesso troppi errori sul finale di tracciato; Baumgartner ha chiuso a 1.06 secondi di ritardo dalla testa occupata dal tedesco Francesco Friedrich, dopo appena una manche. Nella seconda discesa Baumgartner peggiora ulteriormente il suo tempo, con un deludente 1:00.47. L'Italia perde la 20a piazza a beneficio del canadese Austin Taylor.

Baumgartner lontano dalla top 10 nella prima manche di bob a 2

La cronaca di prima e seconda manche

Davanti, come da copione, è dominio teutonico. Francesco Friedrich, campione olimpico in carica, parte lanciato già dalla prima batteria, con una discesa pulita. Friedrich, che ha vinto 15 delle 16 gare di bob a 2 e a 4 nell'ultima Coppa del Mondo, sembra non avere rivali. 59.02 il crono fatto registrare dal tedesco nella prima manche, sufficiente per scavare un primo solco nei confronti dell'inseguitore Johannes Lochner. L'altro tedesco, eterno secondo dietro al connazionale, paga una sbavatura alla curva 9 nella prima discesa, saldandosi in seconda posizione. Lochner però migliora nella seconda batteria, blindando l'argento e aumentando il divario a 79 centesimi dal terzo posto e a un solo decimo dal primo.

Baumgartner sbanda troppo nella 2a manche: chiude 21°

A spezzare il dominio tedesco è il bob russo guidato da Rostislav Gaitiukevich (l'unico ad aver battuto Friedrich in Coppa del Mondo quest'anno). Gaitiukevich ha chiuso la prima discesa al terzo posto a 39 centesimi dalla prima posizione. Il terzo equipaggio tedesco però, pilotato da Christoph Hafer, si rifà sotto nella seconda manche: il tedesco chiude a soli 5 millesimi dal russo, minacciando tripletta teutonica. A deludere nella 1a manche è soprattutto il bob del canadese Kripps, co-campione con Friedrich nel bob a 2 a PyeongChang. Il canadese rischia il ribaltamento in uscita dalla curva 13, accontentandosi della 8a posizione provvisoria. Nella seconda frazione Kripps sfora addirittura oltre il muro del minuto, con un 1:00.08 che lo incastra in 10a posizione.

Sport Explainer: alla scoperta del bob

