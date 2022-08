Breakdance

Breaking Life: Francia pronta per la breakdance di Parigi 2024

In Francia la breakdance è molto praticata e ci sono numerose competizioni e manifestazioni, dalle quali escono i breakers più forti del mondo. Per questo i francesi sono pronti a sbancare a Parigi 2024, al debutto di questa disciplina nel programma olimpico e proprio in casa loro!

