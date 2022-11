Breakdance

Torna la Red Bull BC One: la finale il 13 novembre, Amir l'uomo da battere

Si avvicina il gran finale di New York per la Red Bull BC One, la massima competizione di breakdance. Tra gli uomini quello da battere è Amir, ma sulla pedana saranno molti i nomi a darsi battaglia.

