Straordinaria impresa del Montesilvano, che si laurea per la terza volta Campione d'Italia. Sono le abruzzesi, dunque, a cucirsi lo Scudetto del calcio a 5 femminile sul petto, dopo la vittoria in trasferta in gara-3 sul campo della Città di Falconara. Un successo per 3-2 davvero incredibile, arrivato con una pazzesca rimonta nel secondo tempo.

Falconara parte benissimo e trova la prima rete con Pato Dal’Maz, protagonista di una splendida azione solitaria, chiusa con una puntata che colpisce la traversa e finisce poi in rete. Il raddoppio è opera di Taty, che segna a porta vuota dopo la scelta clamorosa di Montesilvano di mettere Bruna Borges come portiere di movimento già nel primo tempo.

Nel secondo tempo in appena nove secondi cambia tutta la partita. Alessia Guidotti accorcia le distanze con un bel tiro da fuori area, poi tocca a Xhaxho trovare l’incredibile pareggio, che rimette completamente in discussione lo Scudetto.

Montesilvano sogna la rimonta e il tutto si concretizza grazie ad Ersilia D'Incecco, che deve solo appoggiare in porta il clamoroso 3-2. Falconara si butta avanti alla ricerca del pareggio, ma Montesilvano regge in difesa e alla sirena finale può far partire la sua festa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CITTÀ DI FALCONARA-MONTESILVANO 2-3 (2-0 p.t.)

Città di Falconara: Dibiase, Taty, Luciani, Pereira, Dal’Maz, Guti, Marta, Nona, Blenkus, Ferrara, Pesaresi, Marcelli. All. Neri

Montesilvano: Sestari, D’Incecco, Lucileia, Borges, Ortega, Coppari, Amparo, Ciferni, Guidotti, Xhaxho, Belli, Esposito. All. Santangelo

MARCATRICI: 1’27” p.t. Dal’Maz (F), 2’36” Taty (F), 4’06” s.t. Guidotti (M), 4’15” Xhaxho (M), 7’55” D’Incecco (M).

