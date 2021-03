La Nazionale italiana di calcio a 5 non si ferma più. Dopo i primi due successi contro Montenegro e Finlandia, la selezione allenata da Massimiliano Bellarte piazza il tris imponendosi per 2-4 in casa degli stessi finnici e consolida così il primato nel girone 7 delle qualificazioni agli Europei 2022. A Vantaa l’Italia comincia il match con il piglio giusto e, dopo due ottime occasioni con Esposito e Merlim, sblocca il risultato al 6′ con la rete di Nicolodi, che riceve da rimessa laterale e va a segno con il piede sinistro. Due minuti dopo gli azzurri sfiorano il raddoppio con Viera che colpisce il palo dopo l’accelerazione di Merlim, ma l‘appuntamento con il gol per il pivot della Came Dosson è solamente rimandato: al 15′, infatti, una sua semirovesciata viene rimpallata da un difensore finlandese e carambola in rete. Un palo di Nicolodi e un’altra ghiotta chance per Viera non modificano il risultato del primo tempo: 0-2.

In avvio di ripresa la Finlandia si fa più pericolosa in avanti e al 30′ riapre la partita con Junno, abile ad approfittare di una leggerezza difensiva degli azzurri. La partita resta in equilibrio fino al 37′, quando De Matos calcia di mancino e, grazie anche a una deviazione di un difensore di casa, firma l’1-3mettendo al sicuro il risultato.L’Italia segna anche il gol dell’1-4 direttamente con il portiere Miarelli, che di sinistro calcia e trova il bersaglio grosso dal momento che gli scandinavi avevano optato per il portiere di movimento. A siglare il definitivo 2-4 ci pensa Lintula al 39′.

