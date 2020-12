Calcio a 5

Il gesto di fair-play di Solano: ha la porta spalancata ma calcia fuori perché un rivale è a terra

Bel gesto di Fair-play nel campionato spagnolo di LNFS 2019-20. L'attaccante del Cartegena non se la sente di appoggiare in rete la palla che avrebbe portato in vantaggio la sua squadra dopo che il difensore avversario è rimasto a terra per un contrasto. La partita si concluderà con il punteggio di 5-5.

00:00:32, 23 Visualizzazioni, 20/01/2020 A 15:10