Power of Sport - La storia delle Hijabeuses: un'iniziativa di libertà contro regole secolari

POWER OF SPORT - Le Hijabeuses sono nate nel 2020, in risposta al divieto della FederCalcio francese di indossare lo Hijab nelle partite ufficiali. Questa organizzazione conta ora 100 membri, spinge le ragazze musulmane a giocare a calcio e vorrebbe l'abolizione di tale regola. "Queste forme di discriminazione sono ingiuste e non rispettano la libertà individuale di fare sport".

00:03:06, 17 minuti fa