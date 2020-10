Come fa un gol non registrato dalle telecamere a risultare il più bello mai siglato da Pelé, uno che in carriera di reti ne ha realizzati 1281 in 1363 partite (si dice)? Forse proprio per questo... Sì, perché chi era presente allo stadio quel 2 agosto del 1959 ha tramandato la storia di un gol da leggenda, un'impresa che di generazione in generazione e grazie alla sola tradizione orale ha assunto i caratteri del mito vero.