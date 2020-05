Germania, c'è già la prima partita rinviata: positivi 2 giocatori della Dinamo Dresda

Dal nostro partner OAsport.it

Arrivano notizie di altri giocatori positivi al Coronavirus in Germania: si tratta di due giocatori della Dinamo Dresda, club che milita nella Serie B tedesca, la Zweite Bundesliga. Entrambi sono asintomatici e in buone condizioni. Queste le parole del direttore sportivo della Dinamo, Ralf Minge: "Nelle ultime settimane, abbiamo fatto enormi sforzi in termini di personale e di strutture al fine di attuare rigorosamente tutte le misure mediche e igieniche prescritte. Siamo in contatto con l’autorità sanitaria responsabile e la Lega per coordinare le fasi successive. Il problema è che non potremo allenarci né giocare nei prossimi 14 giorni". Era tutto pronto per la sfida di domenica prossima con l'Hannover, prossima rivale del Dresda, che ha già annunciato che l’incontro di settimana prossima sarà rinviato.

