“Chi non ha mai giocato una Coppa Intercontinentale non può capire cosa stiamo provando. La maggior parte dei giocatori, in tutta la carriera, non arriva mai a giocarsi una partita del genere”. Il lampo di luce arriva al minuto 81 e porta la firma di Alessandro Del Piero, cioè di chi quella frase l’ha pronunciata prima di decidere quella partita. È la rete che porta nel paradiso del calcio la Juventus e le consegna il titolo di campione del mondo, per la seconda e ultima volta nella sua storia. Sconfitto 1-0 il River Plate di Salas, Cruz, Ortega, Francescoli, Astrada nella finale di Coppa Intercontinentale disputata a Tokyo. Un’impresa unica per il club bianconero, costruita grazie a fondamenta solide e a giocatori unici, alcuni dei quali molto legati tra di loro. L’incredibile Juve del 1996, che in un solo anno riesce ad imporsi a livello Europeo con la conquista della sua seconda Champions League e a livello mondiale, nasce almeno due anni prima.