30 anni fa il calcione di Boban all'agente di polizia in Dinamo Zagabria-Stella Rossa

Credit Foto From Official Website

Il 13 maggio 1990 scoppiava il putiferio nell'ambito di Dinamo Zagabria-Stella Rossa allo stadio Maksimir e Boban sferrava un calcione a un agente filo-serbo.

13 maggio 1990, nell’intera Jugoslavia e a Zagabria in particolare spirano terrificanti venti di guerra. Da pochi giorni l’ultra nazionalista Franjo Tudjman ha vinto le prime elezioni democratiche in Croazia e in città arriva la Stella Rossa per la sentitissima sfida di campionato con la Dinamo. Gli animi sono tesissimi e la situazione sfugge presto di mano: i Delije (“Gli eroi”), gli ultras della Stella Rossa, vandalizzano il loro spicchio di stadio e indirizzano cori offensivi (quali Zagabria è Serbia oppure Uccideremo Tudjman) ai Bad Blue Boys, i tifosi della Dinamo. La polizia, però, incredibilmente lascia fare i tifosi di Belgrado e carica i sostenitori di casa.

Champions League Inter-Milan 1-1: il film della pazza semifinale 2003 con gol di Shevchenko e miracolo di Abbiati DA UN' ORA

I tafferugli si trasferiscono presto sul terreno di gioco dove le squadre attendono il calcio d’inizio (che non arriverà mai) e il numero 10 e capitano della Dinamo Zagabria Zvonimir Boban – allora nemmeno 20enne – reagisce all’assalto di un poliziotto filo-serbo con un memorabile calcione eseguito dopo apposita rincorsa. È stato lo stesso ex calciatore e dirigente del Milan a raccontare le emozioni provate quella nefasta giornata ai microfoni di ESPN anni più tardi:

All’epoca, sotto quel regime, il mio gesto equivaleva a un suicidio. Temevo mi succedesse qualcosa di brutto, ma reagii a uomo. Dal punto di vista cristiano fu un errore ma lui mi aveva colpito per primo. Gesù dice di porgere l’altra guancia se qualcuno ti colpisce, ma non ha mai detto cosa fare se qualcuno ti colpisce su ambedue le guance.

Acclamato immediatamente dai Bad Blue Boys e assurto a nemico pubblico numero uno per gli acerrimi rivali serbi, “Zorro” Boban riuscì a cavarsela, ma fu costretto a saltare il Mondiale di Italia 90 a causa della lunga squalifica seguita agli scontri del Maksimir del 13 maggio. Al suo gesto venne addirittura dedicato un murales nelle strade dell’attuale capitale della Croazia. Si è detto, non senza una buona spruzzata di retorica, che quegli scontri segnarono l’inizio della guerra dei Balcani: in realtà la Jugoslavia non aveva ormai più ragione d’essere e quella altro non fu che la malaugurata conferma. Pochi mesi più tardi gli ultras delle rispettive squadre si sarebbero ritrovati sul campo di battaglia.

Calcio Platini: "Sono stato vittima di un complotto, Infantino dovrebbe dimettersi" DA UN' ORA