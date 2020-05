5 cambi a partita, c'è l'ok dell'IFAB: scatta l'epocale provvedimento temporaneo

L'IFAB ha approvato la proposta della FIFA: ogni squadra potrà effettuare cinque cambi in tre finestre temporali. Si tratta di un provvedimento temporaneo.

5 cambi nell'arco della stessa partita più una aggiuntiva in caso di tempi supplementari, la svolta epocale è realtà dopo l'approvazione da parte dell'IFAB della proposta della FIFA. Spetterà agli organizzatori delle competizioni - si legge nel comunicato IFAB - la decisioni sull'opportunità di applicare questa modifica temporanea. Staremo dunque a vedere se la norma verrà recepita dal massimo campionato italiano. IFAB e FIFA decideranno invece in seguito se questo emendamento debba essere esteso anche ai tornei che si disputeranno nel 2021.

Le 5 sostituzioni si potranno racchiudere solo in tre momenti della partita e non in cinque, con una sostituzione alla volta. Nessun cambiamento, invece, riguardante la durata dei match che sarà sempre di 90′ e le sanzioni per gioco scorretto.

Var? Si può sospendere

In ultima istanza - sempre citando il comunicato IFAB - in relazione alle competizioni in cui è presente l'utilizzo del VAR, le federazioni potranno optare per la non adozione di questa tecnologia alla ripresa, rinunciando al suo utilizzo. In caso di continuità, le attuali linee guida del protocollo VAR rimarranno in vigore.

