Si scaldano i motori della fase finale dell’A-League, il massimo campionato australiano di calcio, che quest’anno interessa particolarmente anche noi italiani. Già, c’è un Alino Diamanti che sta facendo impazzire i tifosi del Western United FC a suon di punizioni pennellate, conclusioni da centrocampo, assist e dribbling da funambolo.

Classificatosi quinto al termine della regular season, il club di Melbourne ha vinto le Elimination-Finals contro il Bribane Road grazie – manco a dirlo – a un gol di Diamanti e ora attende il temibile Melbourne City alle Semi-finals. Vediamo ora il quadro completo della post season...

Semifinali dell’A-League 2019/2020

Mercoledì 26 agosto (9 italiane): Melbourne City-Western United

Mercoledì 26 agosto (12.10): Sydney FC-Perth Glory

Le vincenti si sfideranno nella Grand Final secca di domenica 30 Agosto (Bankwest Stadium di Sydney) in programma per le 10.30 ora italiana. Qualora portasse il suo Western United al titolo, Alino Diamanti sarebbe il secondo calciatore italiano a trionfare in Australia dopo Iacopo La Rocca (Adelaide United 2015/2016) e regalerebbe al suo club il primo titolo asutraliano della sua storia.

La colonia italiana in Australia

Christian Vieri (Marconi Stallions 1988/1989)

Benny Carbone (Sydney FC 2005/2006)

Fabio Vignaroli (Newcastle Jets 2009/2010)

Alessandro Del Piero (Sydney FC 2012/2014)

Iacopo La Rocca (Western Sydney 2012/2015; Adelaide United 2015/2017; Melbourne City 2017/2019)

Federico Piovaccari (Western Sydney 2015/2016)

Marco Rossi (Wellington Phoenix 2016/2018)

Massimo Maccarone (Brisbane Roar 2017/2018)

Alessandro Diamanti (Western United 2019- )

