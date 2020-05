I 10 motivi per cui Alino Diamanti è un giocatore di culto

Nonostante 17 presenze in Nazionale condite da un gol, Alessandro Diamanti non ha mai giocato in una big nè racimolato una presenza nelle Coppe europee con le squadre di club. Eppure è un giocatore di assoluto culto attorniato da una nutrita schiera di fedelissimi "followers", attratti dalle sue prodezze dentro e fuori del campo. Vi spieghiamo i motivi, nel giorno del suo 37° compleanno.

1) Professione: trequartista

Da fine conoscitore del Gioco preferirebbe la definizione di “mezzapunta” - chiamata a innescare l'attaccante centrale giostrandogli attorno - a quella più moderna di "trequartista", ma la sostanza non cambia. Diamanti è il classico numero 10, anzi no: è il numero 23, per il giorno del compleanno della moglie e perché nella cabala toscana equivale a buho di culo. Alino lo sa, la fortuna nel calcio ha un discreto peso.

Calcio Le dirette Instagram di Bobo Vieri cambieranno il modo di fare le interviste 24/04/2020 A 15:17

2) Sinistro da playstation

La sua girella di potenza da calcio di punizione è un marchio registrato, ma quel sinistro è una bacchetta magica da cui possono germogliare gol direttamente da calcio d’angolo, traverse da 70 metri, campanili arpionati con stop impossibili... Repertorio tracimante, minimo comun denominatore l’imprevedibilità. Merce rarissima.

Tornare in Serie A? Mah... Sinceramente in Serie A adesso come adesso ci possono giocare tutti! (Alino Diamanti)

3) Spirito libero

La parola "diplomazia" non figura nel suo vocabolario: mai una dichiarazione scontata, sempre dritto al punto. In fondo Alino Diamanti è un trequartista anche fuori dal campo: la schiettezza è la sua imprescindibile regola di vita, nel bene e nel male.

4) La gavetta in C

A 24 anni sgomitava ancora nel suo Prato, in Serie C2. Poi il quadruplo salto mortale in Serie A grazie ai buoni uffici del "fratello maggiore" Fabio Galante, senza soffrire di vertigini. La provincia del pallone alla stregua del ghetto di Zlatan Ibrahimovic, come a dire: “Puoi togliere un ragazzo dalla Serie C2, ma non la Serie C2 da un ragazzo”… Questo è sempre stato il punto di forza di Diamanti: nei momenti più delicati della sua carriera si è sempre ricordato da dove proveniva.

Tutte le squadre di Diamanti

PRATO

EMPOLI

FUCECCHIO

FLORENTIA VIOLA

ALBINOLEFFE

LIVORNO

WEST HAM

BRESCIA

BOLOGNA

GUANGZHOU EVERGRANDE

FIORENTINA

WATFORD

ATALANTA

PALERMO

PERUGIA

WESTERN UNITED

LEGGI ANCHE: Diamanti, Vieri e Paolo Rossi: tutti i regali del Santa Lucia

5) La sana "ignoranza"

Ignoranza nell’accezione temeraria del termine: voglia di arrivare. Cinque anni dopo gli ultimi gettoni in C2 stava per entrare in campo nella fase calda di Italia-Inghilterra a Euro 2012 con la maglia di Giaccherini: rindossati i suoi panni, spaccò la partita sfornando giocate extra lusso, sverniciando un palo e siglando il rigore decisivo nella lotteria finale. Paura di fallire dal dischetto? Macché! Per uno come lui, abituato a giocarsi tutto in Serie C, cosa volete che fosse?

6) L’Alino Nazionale

L’azzurro è la sua seconda pelle, il sogno di bambino rincorso a lungo e poi centrato con merito. Diamanti ha preso parte a due scintillanti spedizioni della Nazionale, culminate con il 2° posto a Euro 2012 e con il 3° nella Confederations Cup 2013. Lungi dall'essere ridotto a comparsa, ha saputo ritagliarsi dei ruoli da protagonista agli ordini del ct Prandelli. Un anno dopo il rigore contro l'Inghilterra Alino si tolse lo sfizio di autografare il gol del 2-1 nella finale 3°/4° posto contro l’Uruguay con una girella a scavalcare la barriera... E come, se no?

7) Il paradosso: mai in una big

La sua è una carriera controversa: protagonista con la Nazionale, sempre (o quasi) a rincorrere salvezze o promozioni con i club. Mai una stagione in una grande squadra – eccezion fatta per l’intermezzo 2015 con la Viola dei vari Salah, Ilicic, Marcos Alonso e Joaquin – mai una presenza in una Coppa europea: eppure Diamanti alla classe ha sempre abbinato grinta e carisma. Galliani lo stimava, la Juventus lo ha corteggiato a lungo, Moratti in lui aveva individuato l’erede di Recoba, ma per un motivo o per l'altro è svaporato tutto. Guai a parlare di rimpianti, però, altra parola assente dal suo vocabolario.

Tutti i campionati di Diamanti (transfermarkt)

CAMPIONATO PRESENZE GOL ASSIST SERIE A 200 33 34 PREMIER LEAGUE 31 7 5 SUPER LEAGUE (CINA) 24 4 9 A-LEAGUE (AUSTRALIA) 19 5 7 SERIE B 108 28 16 SERIE C1 24 4 - SERIE C2 42 15 * SERIE D 24 3 *

* dato non disponibile

8) Il giramondo

Senza lilleri 'un si lallera, direbbero in Toscana - tradotto: "senza soldi non si va da nessuna parte" - ed è facile riconoscere lo zampino del Dio Danaro dietro alcuni dei suoi trasferimenti. Alino Diamanti, a ogni modo, a differenza di tanti illustri colleghi si è ambientato in tutte le piazze in cui ha trasferito i suoi talenti, facendosi benvolere dal gruppo e diventando l'idolo dei tifosi. Ora è entusiasta di giocare con il Western United di Melbourne: "Il miglior regalo che potessi fare alla mia famiglia", dice.

LEGGI ANCHE: Diamanti goes to Australian Open: da fisioterapista di Filippo Baldi

9) Bomber super social

Se sul rettangolo di gioco ama sfornare assist, sulle piattaforme web è un bomber di razza. Ce n’è per tutti i gusti: i video selfie a bordo della sua macchina col sottofondo dell'adorata musica house, le irresistibili clip di Tik Tok, i tweet volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sull’emergenza Coronavirus, le dirette instagram da casa Diamanti, le frizzanti interviste concesse alle pagine bomberistiche. Attore consumato.

10) E poi bo…

Dal modo di dire tra amici alla filosofia di vita il passo è breve. Quel Poi bo, a legger fra le righe, è un condensato di Orazio, Setta dei poeti estinti e Lorenzo de’ Medici: “Goditi il momento, focalizzati su quello che stai facendo perché non puoi sapere cosa succederà dopo”. Il motto alinesco ha attecchito davvero, diventando un brand a scopo benefico. Se hai vissuto la piaga degli incendi e l’emergenza Covid-19 a stretto giro di posta tale pensiero è tutto fuorché banale.

Sondaggio Diamanti meritava una chance in un big? Si, è stato sottovalutato No, non aveva i numeri

Play Icon WATCH Nostalgia Italia: il 5 luglio, il giorno dei miracoli di Paolo Rossi e Roberto Baggio 00:01:06

Calcio Diamanti goes to Australian Open: da fisioterapista di Filippo Baldi 12/01/2020 A 14:09