Il calciatore australiano Josh Cavallo ha fatto coming out dicendo apertamente di essere gay: è il primo calciatore professionista in attività a farlo. Lo ha rivelato mercoledì attraverso un post sui suoi profili social, condiviso assieme a un video pubblicato dalla sua squadra in cui dice di essere "finalmente a suo agio" a parlare di un argomento così personale.

Ho lottato con la sessualità per più di sei anni

"Ho lottato con la sessualità per più di sei anni. Ho dovuto imparare a nascondere i sentimenti per sentirmi adatto al ruolo di calciatore professionista. Crescere essendo gay e giocare a calcio erano due mondi che prima non si erano mai davvero incontrati. Ho vissuto la mia vita dando per scontato che di questo argomento non si sarebbe mai parlato. Voglio ispirare e mostrare ad altre persone che è possibile essere se stessi e giocare a calcio. Quello che voglio fare è giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo".

