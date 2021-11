Il mondo del calcio è in lutto e si stringe attorno alla famiglia Campo. La giovane Vittoria Campo, 23 anni, ex centrocampista del Palermo femminile, si è spenta a causa di un malore improvviso. Un destino decisamente tragico per la famiglia che solo due mesi fa aveva perso anche il figlio maggiore, Alessandro, ritrovato senza vita a Favignana, a causa di un arresto cardiaco, come riporta il Corriere.

Secondo le prime ricostruzioni, riportare anche dal Corriere, Vittoria è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però è deceduta poche ore dopo.

Vittoria non ha mai avuto problemi di salute ed ha sempre giocato a calcio, prima della Ludos e poi nel Palermo femminile che la ricorda sui social: "Nessuna parola potrà mai rappresentare il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di una giovane Donna e Calciatrice. Il pensiero della Società va ai Genitori che devono convivere con questo nuovo e incommensurabile dolore"

