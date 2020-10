"Magari non sono un buon attore, ma sarei comunque peggio se decidessi di fare qualsiasi altra cosa”.

Soleva dire col proverbiale undestatement britannico Sean Connery, lui che un buon attore lo era altroché: lo ricordiamo per i sei agenti 007 intepretati con ineguagliabile classe sul grande schermo, per il ruolo da Oscar per attore non protagonista ne Gli Intoccabili di Brian De Palma, per il ruolo di padre di Indiana Jones nel terzo capitolo della fortunatissima saga e per tanto altro ancora. Forse non tutti sanno, però, che da ragazzo l'attore scozzese poteva diventare... Un calciatore!

Il fiuto di Matt Busby

Prima di intraprendere con estremo successo una carriera nella settima arte Sean Connery si divertiva (e parecchio) tirando calci al pallone; militava nella squadra dilettantistica scozzese del Bonnyrigg Rose, ma era entrato nell'orbita dei professionisti dell'East Fife. Era un'ala destra che sapeva il fatto suo, per intenderci, tanto che lo scout d'eccezione Matt Busby (già allenatore del mitico Manchester United) gli offrì un contratto di 25 sterline a settimana con i Red Devils impressionato dalla forza fisica di Sean. Il futuro 007, udite udite, declinò:

"Per uno scozzese come me sarebbe stato il massimo in quanto, grazie ad esso, avrei potuto esportare il mio nazionalismo. Ero tentato fortemente di accettare le proposte del Manchester United. Avevo però già ventitré anni e quando pensai che un calciatore finisce la propria carriera intorno ai trenta, decisi di continuare a fare l’attore”. (Sean Connery)

Da calciatore a tifoso

Indossati i panni di attore cinematografico, Sean Connery non trascurò mai il pallone continuando a coltivare la sua grande passione, il Glasgow Rangers. Per portare in Scozia il difensore greco Sotirios Kyrgiakos, roccioso centrale del Panathinaikos, Sean mise addirittura a disposizione il suo jet privato nell'estate del 2004. Cosa non si fa per la propria squadra del cuore...

