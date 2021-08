Le immagini che continuano ad arrivare dall’Afghanistan sono terribili e hanno scosso la coscienza di diverse persone, compresi i dirigenti FIFA. A causa dell’arrivo dei talebani per le strade del Paese, molti abitanti stanno cercando di fuggire in ogni modo e a ogni costo.

Zaki Anwari è una delle diverse vittime del caos scoppiato in Asia. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che si è aggrappato su un aereo all’aeroporto di Kabul, spiccando il volo sul veicolo. Ma a causa dell’alta quota, il ragazzo è precipitato e alcune telecamere hanno ripreso l’istante della tragica caduta di Zaki. Era una giovane promessa del calcio afghano e voleva fare della sua passione un mestiere. Questa morte avrebbe velocizzato la trattativa tra FIFA e FIFPRO - il sindacato internazionale dei giocatori - per trovare una soluzione e aiutare i calciatori dell’Afghanistan che vogliono lasciare il proprio Paese.

Il segretario generale della Federcalcio internazionale Fatma Samoura ha annunciato di aver avviato i contatti con la FIFPRO per aiutare il maggior numero di persone che vogliono lasciare l’Afghanistan. In prima battuta, sarà necessario capire quanti atleti sono intenzionati a vivere una nuova vita altrove. Si tratta di un’operazione già avvenuta in passato nel Paese in questione, con la FIFA che ha aiutato già diversi calciatori a fuggire dalle zone di guerra. "Abbiamo già lavorato per portare via i calciatori dall'Afghanistan. Dobbiamo poterlo fare nuovamente, valuteremo il numero dei giocatori interessati", ha dichiarato Fatma Samoura.

Serie A Udinese-Juventus, le ufficiali: out CR7 e Chiesa, gioca Morata 23 MINUTI FA

Lo stesso sindacato dei calciatori qualche giorno fa aveva commentato la tragica morte di Zaki Anwari e aveva assicurato di voler collaborare con i governi per mettere in salvo i giocatori a rischio.

Masomah Ali Zada: scappata dall'Afghanistan, ora a Tokyo con la squadra degli atleti rifugiati

Calciomercato 2020-2021 Messi compra 6 attici a Miami: dopo il PSG lo aspetta Beckham? UN' ORA FA